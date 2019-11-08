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Güney afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı

Güney Afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadıGrönland, (DHA)- Grönland yakınlarında, bir grup Güney Afrikalı denizcinin beyaz balinayla rugby oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

08.11.2019 20:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 20:31
Güney Afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı
, (DHA)- Grönland yakınlarında, bir grup Güney Afrikalı denizcinin beyaz balinayla rugby oynadığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Beyaz balinanın, gemide bulunan bir kişi tarafından atılan topu ağzıyla yakalayıp tekrar getirdiği görüldü.
Görüntüler, Güney Afrikalı rugby hayranı grubun Arktik Okyanusu'ndaki yolculuklarında kaydedildi. Rugby hayranı grup, yanlarından geçen beyaz balinaya rugby topunu verdi. Topla oynayan balina, topu ağzıyla alıp tekrar gemidekilere götürdü. Denizcilerden biri bu kez topu uzak bir yere fırlattı. Beyaz balina topa doğru gitti ve topu ağzıyla tekrar denizciye getirdi. Sosyal medyada yayınlanan video, kısa sürede 2 milyon kişi tarafından izlendi.
Güney afrikalı denizciler, beyaz balinayla 'rugby' oynadı

Grönland, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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