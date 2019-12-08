Güney Afrikalı Müslümanlardan çetelere karşı toplu ibadet

CAPE Güney Afrikalı Müslümanlar, ülkedeki çetelere dikkat çekmek için bu faaliyetlerin en yoğun olduğu bölgede topluca dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Cape Town'un Manenberg bölgesinde toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, çetelerin ortadan kaldırılmasını istedi. Kur'an okuyan gruptakiler, çetelere karşı hükümetin önlem alması ve gençlerin daha dikkatli olması çağrısında bulundu.

Eyleme katılan ilahiyatçı Sameeg Norodien, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'da çete faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölgede toplu ibadet ederek çete faaliyetlerine dikkati çekmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yasa dışı örgütlere bulaşmış birçok gencin kurtulmak için yardıma ihtiyacı olduğu ifade eden Norodien, "Ülkemizde çete faaliyetleri günden güne ilerliyor. Çete faaliyetlerine katılım uyuşturucu madde kullanımını da arttırıyor. Toplum buna karşı önlemler almalı ve gençlerimize sahip çıkmalıyız. Bu bağlamda biz din görevlileri olarak sokak sokak gezip insanlarla görüşüyoruz. Çete faaliyetlerinden kurtulmak isteyen yüzlerce genç yardıma ihtiyacı olduğunu söylüyor." diye konuştu.

Norodien, "Çete faaliyetlerinin en yoğun olduğu bölgelerde gençleri bilinçlendirme çalışmaları yapıyor, onlara alternatifler sunuyoruz. Bu faaliyetleri dinimizin öğretileri çerçevesinde yapıyoruz." dedi.

Çalışmalardan çok güzel sonuçlar aldıklarını ifade eden Norodien, "İnsanlar bize bu konuda çok müteşekkirler. Emniyet güçlerimiz ile de koordine içerisindeyiz. En önemlisi kurtardığımız gençler bize çok teşekkürler ediyorlar. " şeklinde konuştu.

Bu sene Güney Afrika'da çete faaliyetlerinin en yüksek olduğu yıl oldu

Uzmanlar, 2019'un Güney Afrika'da çete faaliyetlerinin en yüksek seviyede olduğu sene olarak değerlendiriyor.

Güney Afrika'nın ticaret başkenti Johannesburg ve dünyanın en güvensiz şehirleri sıralamasında 11. olan Cape Town'da her yıl çeteler arasındaki çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybediyor.

Güney Afrikalılar, özel güvenlik şirketlerine kendilerini ve mülklerini korumaları için yıllık 3 milyar dolardan fazla para ödüyor.

Kaynak: AA