Güney Amerika'da 6 büyüklüğünde deprem
Güney Amerika ülkesi olan Honduras'ta Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
16.04.2020 12:10 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:10
Güney Amerika ülkesi olan Honduras 'ta Richter ölçeğine göre 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.
Güney Amerika ülkesi Honduras'ın Colon bölgesinin 55 kilometre açıklarında 6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depremin yerin 10 kilometre altında meydana geldiği açıklandı.
Kaynak: DHA
Etiketler: Güney Amerika, Honduras, Deprem, Dünya