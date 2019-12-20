Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı

Güney Asya'da bugün saat 14.39'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeden hissedildi. Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan depremden etkilenen ülkeler oldu. Depremin merkez üssü, Pakistan, Afganistan ve Hindistan arasında yer alan Hindikuş bölgesi olarak bildirildi.

4 ÜLKE BİRLİKTE SALLANDI

Görgü tanıkları, meydana gelen depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan'daki evleri aynı zamanda salladığını dile getirdi.

Google verilerine göre deprem, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan ülkelerinde hissedildi.