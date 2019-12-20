Haberler » Dünya » Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı - Haberler

Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı

Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetli depremden Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan etkilendi.

20.12.2019 15:23 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:23 Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı

Güney Asya'da bugün saat 14.39'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeden hissedildi. , Tacikistan, Özbekistan ve depremden etkilenen ülkeler oldu. Depremin merkez üssü, Pakistan, Afganistan ve Hindistan arasında yer alan Hindikuş bölgesi olarak bildirildi.

4 ÜLKE BİRLİKTE SALLANDI

Görgü tanıkları, meydana gelen depremin Pakistan, Afganistan ve Hindistan'daki evleri aynı zamanda salladığını dile getirdi.

Google verilerine göre deprem, Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan ülkelerinde hissedildi.


Güney Asya, Afganistan, Pakistan, Deprem, Dünya

Dünya

Son Dakika Haberleri

15:44   Hogan görüşmesinde 'Gümrük Birliği'nin güncellenmesi' vurgusu - Haberler
15:38   Üsküp'te "İlk Adımdan Kuruluşa" sergisi açıldı - Haberler
15:36   Adalar'da faytonlar 3 ay durdurulunca faytoncular tehdit etti: Buraya hiçbir canlı varlık giremez - Haberler
15:35   TİGAD, İhlas Haber Ajansı ekibiyle bir araya geldi - Haberler
15:34   AK Parti'li Yediyıldız: "Ordu, istihdamda en üst seviyeye ulaşacak" - Haberler
15:29   Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı - Haberler
14:59   Bütçe görüşmelerinin son gününde Bahçeli'nin HDP'li başkanlara bakışı dikkat çekti - Haberler
14:47   Çaldığı aküleri bebek arabasıyla taşırken yakalandı - Haberler
14:26   Balat'ta işine giden kadını taciz eden şüpheli yakalandı - Haberler
14:26   Foseptik çukurunda bulunan cesetle ilgili ağabey ve yenge tutuklandı - Haberler
20.12.2019 15:49:45