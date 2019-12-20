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Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı

Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetli depremden Pakistan, Tacikistan, Özbekistan ve Afganistan etkilendi.

20.12.2019 15:29 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:44

Güney Asya'da, 'ın kuzeyi ve 'ın doğusundaki Hindukuş Dağlarında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 14.39'da meydana gelen depremden Pakistan, , Özbekistan ve Afganistan etkilendi.

4 ÜLKE BİRDEN SALLANDI

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) merkez üssü Afganistan'ın Jarm şehrinin 51 kilometre güneybatısı olan depremin yerin 210 kilometre altında kaydedildiğini bildirdi.Google verilerine göre; Pakistan, Afganistan, Tacikistan ve Hindistan'ın farklı bölgelerinde hissedilen depremin ardından yerleşim yerlerindeki halk, panik halinde binalardan kaçmaya çalıştı.

Depremde can kaybı ve hasar olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Güney Asya'da meydana gelen 6,1 şiddetindeki deprem 4 ülkeyi birden salladı

Afganistan, Güney Asya, Tacikistan, Pakistan, Dünya


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