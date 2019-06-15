15.06.2019 11:13
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Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait teknenin batması

Güney Çin Denizi

Çin, geçen hafta Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait teknenin batırılması olayıyla ilgili herhangi bir kasıt bulunmadığını bildirdi.

Çin, geçen hafta Güney Çin Denizi'nde Filipinler'e ait teknenin batırılması olayıyla ilgili herhangi bir kasıt bulunmadığını bildirdi.
Çin'in Manila Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, Çin'e ait geminin Filipinler'e ait bazı tekneler tarafından kuşatılmış durumda manevra yapmak isterken kazara Filipinler'e ait balıkçı teknesine çarptığı kabul edilirken, olayda herhangi bir kasıt bulunmadığı belirtildi.
Açıklamada, kazada "vur-kaç" gibi bir durumun söz konusu olmadığı vurgulanırken, Çinli kaptanın kaza sonrası Filipinli balıkçıları kurtarmak istediği ancak Filipinler'e ait tekneler tarafından kuşatılmış oldukları için endişelenerek kurtarmayı gerçekleştiremediklerinin altı çizildi.
Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Salvador Panelo ise iki gün önce yaptığı açıklamada, Filipinler'e ait teknenin Çin'e ait balıkçı gemisi tarafından batırıldığı ispatlanırsa, Çin ile diplomatik ilişkilerin kesilebileceğini belirtmişti.
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.
Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.
Kaynak: AA
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