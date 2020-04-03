Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait tekne battı

Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait bir balıkçı teknesinin Çin'e ait olduğu tahmin edilen bir gemi tarafından batırıldığı iddia edildi.

03.04.2020 19:08 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:08
Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait tekne battı
Güney Çin Denizi'nde Vietnam 'a ait bir balıkçı teknesinin Çin'e ait olduğu tahmin edilen bir gemi tarafından batırıldığı iddia edildi.
Alman Haber Ajansının (DPA) haberine göre, bölgedeki gerilimin göstergesi olan olay dün tartışmalı Paracel Adaları yakınlarında meydana geldi.
Vietnam'ın Kuang Ngai eyaleti yetkilileri, Çin tarafından gözaltına alınan 8 kişilik mürettebatın aynı gün serbest bırakıldığını duyurdu.
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşanıyor.
Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Vietnam, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Güney Çin Denizi'nde Vietnam'a ait tekne battı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İstanbul’da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu Haberler
İstanbul'da bir vakanın kaç kişiye virüs bulaştırdığı belli oldu
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı Haberler
Bakan Koca, koronavirüsten ölenlerin yaş ortalamasını açıkladı
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye’de en riskli illeri tek tek sıraladı Haberler
Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'de en riskli illeri tek tek sıraladı
İtalya’da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü Haberler
İtalya'da bilanço ağırlaşıyor! Bir günde 766 kişi öldü
Türkiye’de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı Haberler
Türkiye'de koronavirüs 425 can aldı, vaka sayısı 20 bini aştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs salgınına ilişkin açıklama yapacak
’Beni darp ettiler’ diyen Seren’in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı Haberler
'Beni darp ettiler' diyen Seren'in hizmetlisi görüntülü açıklama yaptı
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı Haberler
Koronanın bulaştırıcılığını gözler önüne seren sözler: Bir vaka 257 kişiye bulaştırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

20:12: ABD yönetimi ile koruyucu maske üreticisi 3M arasında "ihracat" gerginliği - Haber 20:10: Aydın'da otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi - Haber 20:10: Filistinlilerden İsrail'in Gazze ablukasına karşı "Kuşatma Salgındır" kampanyası - Haber 20:10: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi - Haber 20:07: Yasa dışı dezenfektan üreten şüpheli yakalandı - Haber 19:53: Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor - Haber 19:46: Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor - Haber 19:42: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle ilgili Türkiye'deki en riskli illeri tek tek sıraladı - Haber 19:24: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 425'e, toplam vaka sayısı 20 bin 921'e yükseldi - Haber 19:22: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 14 bin 681'e yükseldi - Haber 10:34: Çay hasadı için gelenler Rize'deki arama noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu - Haber