Güney Ege'de tatilciler dönüş yolunda (2)

Ramazan Bayramı
tatilini Muğla
ve ilçelerinde geçiren tatilciler, dönüş yolunda yoğunluk oluşturdu.
Tatil için Güney Ege
'nin gözde turizm merkezleri Marmaris
, Bodrum
ve Fethiye
başta olmak üzere Muğla'nın diğer ilçelerini tercih edenler dönüş yolculuğuna başladı.
Özel araçlarıyla yola koyulanlar ile Dalaman
ve Bodrum havalimanlarına gidenler nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü
Bölge Trafik ekipleri belirli noktalarda trafik akışını yönlendirirken, sürücülere dikkatli olmaları konusunda sık sık uyarılarda bulundu. Marmaris
ve Akyaya istikametinden gelenlerin yoğunluğu nedeniyle araç kuyruğu 5 kilometreyi buldu. Ula- Menteşe
kara yolunun Devrant rampasında ise uzun araç kuyrukları nedeniyle durma noktasına gelen trafik, polis ekiplerinin kontrolünde sağlandı.
Muğla girişindeki Gülağzı kavşağında da trafik akışını sağlamaya çalışan trafik ekipleri oluşan uzun araç kuyruklarını eritmek için İzmir- Aydın
istikametine giden sürücüleri alternatif yola yönlendirdi. Menteşe
ilçesi girişinde de yoğunluk yaşandı. Araç
yoğunluğu nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Bölgede trafik yoğunluğu devam ediyor.
Kaynak: AA
Araç
, Ramazan Bayramı
, Güney Ege
, Muğla
, Güncel