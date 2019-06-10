Güney Ege'de yerli turist turizmciye bayram ettirdi

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"Yeryüzü cenneti" olarak nitelendirilen Muğla'da turizmcinin yüzü, Ramazan Bayramı'nda yüzde 100'e varan doluluk oranıyla güldü. Yabancı ziyaretçilerin yanı sıra yerli turistler de 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde Muğla'daki turistik tesis ve otellerin bulunduğu Bodrum, Marmaris, Fethiye, Ula, Datça ve Ortaca ilçelerindeki turizmciye bayram ettirdi.Muğla Valisi Esengül Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı tatilinde Muğla ve ilçelerinde beklenenin üzerinde yoğunluk yaşandığını söyledi.Ramazan Bayramı nedeniyle bölgeye gelen ziyaretçilerin huzur içerisinde tatillerini geçirmeleri için her türlü güvenlik ve trafik önlemlerini aldıklarını belirten Civelek, "Muğla ve turistik ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili süresince tüm konaklama tesislerimiz doldu. Misafirlerimiz gönüllerince, huzur içerisinde bir bayram tatili geçirdi. Kentimize gelenler mutlu bir şekilde tatillerini yaparak ayrıldı." dedi.Bayram tatilinde hareketlilik bekledikleri için önceden her türlü önlemin alındığını vurgulayan Civelek, şöyle konuştu:"Ramazan Bayramı süresince ilimize dışarıdan çok sayıda araç giriş yaptı. Biz bunun önlemini de önceden aldık. Bayram öncesi ve bayram süresince trafik denetimlerimizi artırdık. Bu çalışmalar, tatilcilerin dönüş yolculuğunda da devam etti. Bölgemize ziyarete gelen misafirlerimizi mutlu ve güvenli bir şekilde evlerine ulaştırmak için çaba gösterdik. Bayram süresince tesislerimizdeki doluluğun artmasıyla işletmecilerimiz de moral kazandı. Tatil bitti ancak bölgemizde halen hareketlilik devam ediyor. Kentimizde ekim ayına kadar iç turizm yoğunluğu sürecek."Bodrum doldu taştıYerli turistin en çok tercih ettiği ve yüz binlerce ziyaretçinin Ramazan Bayramı tatilini geçirdiği Bodrum'da ise misafirler gönüllerince tatil yapmanın keyfini çıkardı.Beyaz boyalı, mavi pencereli butik otelleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alan Bodrum, müzik dinletileri, konserler ve kültürel etkinlikleri ile misafirlerine unutulmaz bir bayram tatili yaşattı.Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Orhan Kavala, 2019 sezonuna ümitli başladıklarını, Bodrum'un Türk turizmi açısından çok cazip bir yer olduğu için de bayramı dolu dolu geçirdiklerini söyledi.Ziyaretçilerin ağırlıklı olarak 3-4 gün konaklamaları olduğunu vurgulayan Kavala, "Bodruma bayramda arka arkaya farklı insanlar geldi. 9 gecenin toplamında Bodrum Yarımadası'nda 700 bin civarında bir konaklamanın olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.TÜRSAB Bodrum Yürütme Kurulu Başkanı Yüksel Aslan da bayramda Bodrum'da toplam 1 milyona yakın turist ağırladıklarını bildirdi.Tatilin 9 gün olması nedeniyle beklentilerinin yüksek olduğunu anlatan Aslan, geceleme sayısı az olsa da okulların tatil olması ile yerli turist hareketliliğinin yeniden artacağını kaydetti."Rezervasyonsuz tatile çıkmayın"Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler ve Turizm İşletmecileri Birliği Başkanı Yücel Okutur ise bölgede çok sayıda alternatif turizm olanağı bulunduğuna dikkati çekti.Muğla'nın turizm, tarım ve tarihi kültür değerleri ile dünyada emsali olmayan bir kent olduğunu anlatan Okutur, "Ramazan Bayramı tatilinde yerli turist turizmciye bayram ettirdi. Doluluk oranları en üst düzeydeydi. Beklentimiz aynı yoğunluğun temmuz ve ağustos aylarında da devam etmesi." dedi.Okutur, okulların kapanmasıyla yerli turist yoğunluğunun bölgede süreceğini anlatarak, bunun yanı sıra yabancı turistin de tatilini geçirmek için bölgeye gelmeye başladığını ve iyi bir turizm sezonun geçirmeyi umduklarını aktardı.Fethiye Otelciler Birliği Başkanı Bülent Uysal, bayram tatilini Fethiye'deki otel ve apartların yüzde 100 dolulukla geçirdiğini belirterek, "Yaşanan yoğunluk sektör temsilcilerini memnun etti. Bölgede özellikle çevre illerden ve Marmara ile İç Anadolu'dan da çok sayıda misafiri ağırladık. Bölgeye gelen tatilciler deniz, kum, güneş üçlemesinin yanında tarih ve doğayla iç içe bir zaman geçirdi. Bunların yanında adrenalin tutkunları da yamaç paraşütü, bungee jumping, rafting gibi sporları yapma imkanı buldu." ifadelerini kullandı.Rezervasyonlara göre bölgedeki yoğunluğun bayramdan sonra da devam edeceğini vurgulayan Uysal, bölgeye geleceklere rezervasyonsuz tatile çıkmamaları önerisinde bulundu.