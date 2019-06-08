Güney Ege sahillerinde bayram yoğunluğu yaşandı

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Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz'de, bayram yoğunluğu yaşandı. Bayram tatilinde çok sayıda yerli turisti ağırlayan bölgede sahiller doldu.Ramazan Bayramı dolayısıyla tatillerini Ege bölgesinde geçirmeyi tercih eden yerli turistlerin yoğunluk oluşturmasıyla Muğla genelinde hareketlilik yaşandı. Mavi bayraklı plajları, kültürel değerleri, tarihi yapısı ve doğal güzellikleri ile dünyanın önemli destinasyonlarından Muğla'da, bayram tatili süresince yerli turist yoğunluğu yaşandı. Tatilciler Fethiye, Marmaris, Datça, Bodrum'un yanı sıra Ortaca, Dalaman ve Köyceğiz ilçelerinde turistik tesisleri, restoranları, kafeleri ve plajları doldurdu.Ortaca'da, tarihi kaya mezarları manzarası eşliğinde Dalyan Kanalı'nda tekne turu yapma imkanı bulan tatilciler, İztuzu Plajı, ve çamur banyolarında vakit geçirdi. Sarıgerme'de SARÇED plajını tercih eden tatilciler, Aşı koyunda da denize girdi. Dalaman'da tatilciler, sarsala koyunun yanı sıra Kayacık Sahili'nde yoğunluk oluşturdu. Köyceğiz kordonunda yürüyüş yapan ve restoranlarda göl manzarası eşliğinde yemek yeme fırsatı bulan tatilciler Köyceğiz Gölü'nde tekne turuna çıktı. Sultaniye Kaplıcalarında çamur banyosu yapan, Ekincik plajında serinleyen tatilciler Kaunos Antik Kenti'nde tarihin izlerini sürdü. Sultaniye Kaplıcaları Bayram tatili süresince sezonun en hareketli günlerini yaşadı. Mineral değerleri açısından Dünya'nın nadir kaplıcaları arasında yer alan Köyceğiz Gölü'nün güneybatı kıyısında bulunan Sultaniye Kaplıcaları, şifalı sularının yanı sıra çamur banyosuyla da tatilciler tarafından tercih edildi.Turizmci Ali Mürşit Yağmur, bayram tatilini değerlendirirken, uzun süredir durgunluk yaşanan turizm tesislerinin bayram tatili ile hareketlendiğini ifade etti.Uzun süreli tatillerin sektöre ivme kazandırmak açısından çok önemli olduğuna değinen AYağmur, "Uzun süreli tatillerin sevindirici taraflarından biri halkımızın ülkedeki tarihi ve turistik bölgeleri tanıma fırsatı bulması, Dalyan hem doğası hem de tarihi ile ziyaretçilerimizin beklentilerini fazlasıyla karşılıyor. Umarım sektör açısından bayram tatili ile yaşanan hareketlilik sezon süresince artarak devam eder." dedi. - MUĞLA