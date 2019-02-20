Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı Bakü'de Başladı

Kaynak: İHA

Güney Gaz Koridoru Danışma Kurulu 5. Bakanlar Toplantısı Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in temsil ettiği toplantıda, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Avrupa Birliği (AB), Gürcistan, Bulgaristan, İtalya ve diğer ülkelerden yetkililer yer aldı.Güney Gaz Koridorunda bugüne kadar yapılan işlerle ilgili raporların sunulduğu toplantıda, projenin finanse edilmesi, koridorun daha da genişletilmesi konularında müzakerelerde bulunuldu.Bakan Dönmez, Bakü'deki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. - BAKÜ