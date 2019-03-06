Güney Kariyer Fuarı Akdeniz Üniversitesi'nde

Kaynak: İHA

Cumhurbaşkanlığı himayesinde Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde ve koordinatörlüğünde Batı Akdeniz Bölgesinde yer alan 8 üniversitenin paydaşlığında 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan Güney Kariyer Fuarı'nın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor.Fuarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez ve Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya başkanlığında, GÜNKAF koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirel yürütücülüğünde ve paydaş üniversitelerin katılımı ile Akdeniz Üniversitesi rektörlüğü senato odasında bir toplantı gerçekleştirildi.Fuarla ilgili hazırlık çalışmalarının değerlendirme toplantısının ardından katılımcı üniversitelerin (Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi, Antalya AKEV Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi) etkinlik komisyonu ile Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi ziyaret edildi. Ardından etkinlik kapsamında ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar için Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü'ne ziyaret gerçekleştirildi.Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından yürütülmekte olan Bölgenin en kapsamlı kariyer fuarı olarak nitelendirilen, GÜNKAF 19'a 200'ün üzerinde kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör firmaları olmak üzere toplam 8 üniversiteden 10.000 e yakın mezun yada öğrencinin katılması bekleniyor. - ANTALYA