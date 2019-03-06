Güney Kariyer Fuarı, Akdeniz Üniversitesinde

Güney
Kariyer Fuarı'nın 21- 22 Mart
'ta Akdeniz
Üniversitesinde düzenleneceği bildirildi.
Rektörlükten yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Akdeniz Üniversitesinin ev sahipliğinde, Batı Akdeniz Bölgesindeki 8 üniversitenin paydaşlığında 21-22 Mart'ta gerçekleşecek. Güney Kariyer Fuarı'nın hazırlıklarının devam ettiği belirtildi.
Fuarla ilgili çalışmaların değerlendirilmesi amacıyla Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü senato odasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Proje Müdürü Neşe Gülmez, Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Altunkaya, GÜNKAF koordinatörü Prof. Dr. Burcu Demirel ve paydaş üniversiteler katıldı.
Hazırlık çalışmalarının değerlendirme toplantısının ardından katılımcı üniversitelerden, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi
, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
, Isparta
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi, Antalya
AKEV Üniversitesi, Antalya Bilim Üniversitesi
, Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesinin etkinlik komisyonuyla, Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi, ardından da ortaklaşa yapılabilecek çalışmalar için Antalya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ziyaret edildi.
Akdeniz Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından yürütülen kariyer fuarı, GÜNKAF 19'a 200'ün üzerinde kamu kurum ve kuruluşu ile özel sektör firmaları olmak üzere 8 üniversiteden 10 bine yakın mezun ya da öğrencinin katılması bekleniyor.
Akdeniz Üniversitesi, 22 Mart, Güney, Akdeniz, Güncel
Kaynak: AA