Antalya
'da, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 8 üniversitenin iş birliğiyle düzenlenen Güney
Kariyer Fuarı'ında (GÜNKAF) jandarmanın tanıtımı yapıldı.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde bölgedeki 8 üniversitenin ortaklığında Akdeniz Üniversitesi
ev sahipliğinde başlayan fuar Mimar Sinan
Kongre Merkezinde devam ediyor.
Yaklaşık 15 bin öğrencinin ziyaret etmesi beklenen fuarda jandarma ve sahil güvenlik akademisinden bir subay, 3 astsubay, 6 uzman jandarma çavuşu jandarmanın tanıtımını yaptı.
Antalya, Jandarma, Güney, Güncel
Kaynak: AA