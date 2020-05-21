Güney Kıbrıs Ordusu'nda işkence ve dayak krizi

Güney Kıbrıs Ordusu'nda işkence ve dayak kriziSefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Ordusu'nda görev yapan askerlerin birbirlerine şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkması Güney Kıbrıs'ı karıştırdı.

21.05.2020 17:08 | Son Güncelleme: 21.05.2020 17:12
Güney Kıbrıs Ordusu'nda işkence ve dayak krizi
Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KIBRIS Rum Ordusu'nda görev yapan askerlerin birbirlerine şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkması Güney Kıbrıs'ı karıştırdı. Rum Savunma Bakanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.
Görüntülerle ilgili açıklama yapan Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, "Çok kızgınım. Orduda her türlü kanunsuzluğa sıfır toleransımız var. Biz, vicdani ve profesyonel bir ordu istiyoruz" dedi. Güney Kıbrıs'ta gündem olan olay önceki gün patlak verdi. Sosyal medyada ortaya çıkan görüntülerde, Rum Ordusu'nun Stavrovuni komando birliğindeki askerlerin birbirlerine şiddet uyguladıkları görüldü. Askerlerin işkence ve dayak anları da bir başka asker tarafından görüntüleniyor. Nisan ayında meydana geldiği belirlenen olay sonrasında Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, Rum Savunma Bakanı'na, "Bu rezalete karışanlara gereken cezalar verilsin" talimatı verdi.
RUM SAVUNMA BAKANI: BEYİNSİZLER
Bakan Angelidis ise dün olayın geçtiği birliğe giderek, yaşananlara tepki gösterdi. Rum medyası da olayın Güney Kıbrıs'ta aileler arasında infiale neden olduğunu yazdı. Yaşananlarla ilgili soruşturma açılması talimatını verdiğini söyleyen Angelidis, "Birkaç kendini bilmezin, beyinsizin ordumuzu lekelemesine izin veremeyiz. Ülkemize ve çocuğuyla bize güvenen her aileye karşı bir sorumluluğumuz var. Şiddete asla müsaade edilmeyecek" diye konuştu. Güney Kıbrıs Ordusu’nda işkence ve dayak krizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Kıbrıs, Güncel, Haber

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