Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüsü vakaları
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.
09.03.2020 20:55 | Son Güncelleme: 09.03.2020 20:55
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 2 kişide korona virüsü tespit edildi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişilerden birinin 25 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan geldiği, diğerinin ise İngiltere'den geldiği ve 64 yaşında olduğu belirtildi.
(İHA)
Güney Kıbrıs Rum Kesimi Sağlık Bakanlığı, ülkede 2 kişide korona virüsü tespit edildiğini duyurdu. Virüs tespit edilen kişilerden birinin 25 yaşında olduğu ve yakın zamanda İtalya'dan geldiği, diğerinin ise İngiltere'den geldiği ve 64 yaşında olduğu belirtildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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Etiketler : Kıbrıs Rum Kesimi, Sağlık Bakanlığı, Güncel
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