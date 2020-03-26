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Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs vaka sayısı 132'ye yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni korona virüs vakası görüldüğü belirtilirken vaka sayısının 132'ye yükseldiği duyuruldu.

26.03.2020 00:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 00:58
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde korona virüs vaka sayısı 132'ye yükseldi
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni korona virüs vakası görüldüğü belirtilirken vaka sayısının 132'ye yükseldiği duyuruldu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığından korona virüsle ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada biri 3 aylık bebek olmak üzere 8 yeni korona virüs vakasının daha görüldüğü ve vaka sayısının 132'ye yükseldiği aktarıldı. Açıklamada, 8 vakadan ikisinin Avrupa ülkelerinden gelen, 4'ünün teyit edilmiş vaka ile temas yoluyla bulaşmış olduğu ve diğer iki vakanın ise tıbbi hikayesinin araştırıldığı kaydedildi. Ülkede 5 korona virüs vakasının yoğun bakımda tedavi gördüğünün altı çizilirken 132 vakadan 69'unun Kıbrıslı Rum olduğu belirtildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler: Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kıbrıs, Güncel

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