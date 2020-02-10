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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüsü şüphesi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Larnaka Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağında Çinli bir kadının korona virüsü semptomları göstermesi üzerine 20 yolcu ve mürettebatın tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

10.02.2020 17:31 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:43Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde korona virüsü şüphesi
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Larnaka Havaalanı'na iniş yapan bir yolcu uçağında Çinli bir kadının korona virüsü semptomları göstermesi üzerine 20 yolcu ve mürettebatın tedbir amaçlı gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Moskova-Larnaka seferini yapan ve 85 kişiyi taşıyan yolcu uçağında Çinli bir kadının korona virüsü semptomlarını göstermesi sonucu uçakta bulunan 20 yolcu ve mürettebatın gözlem altına alındığı açıklandı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yaşadığı ifade edilen Çinli kadının birkaç gün önce Çin'i ziyaret ettiği, Larnaka Havaalanı'na iniş sonrasında ön ve arka koltuklarında yer alan 20 yolcu ve mürettebatın tedbir amaçlı gözlem altına alındığı ifade edildi. - LARNAKA

Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Güncel

Kaynak: İHA

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