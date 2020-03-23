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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) artan korona virüsü vakalarının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

23.03.2020 22:49 | Son Güncelleme: 23.03.2020 22:49
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi sokağa çıkma yasağı ilan etti
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) artan korona virüsü vakalarının ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Anastasiadis yaptığı basın açıklamasında, korona virüsünün yayılımın önüne geçilmesi için sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu. Sokağa çıkma yasağının yarın yerel saatle 18.00 itibarıyla yürürlüğe gireceği, 13 Nisan saat 18.00'a kadar süreceği belirtildi.

Vatandaşlar sadece eczane ve market gibi özel ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıkabilecek. Yasağa uymayanlara 150 euro para cezası kesilecek.

Alınan karar kapsamından bölgede kiliseler, camiler, pazarlar, parklar ve spor alanlarının tamamen kapalı olacağı kaydedildi. Cenaze törenlerinin ise 10 kişi ile sınırlandırıldığı ifade edildi. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : Nikos Anastasiadis, Güncel

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