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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tüm uçuşları durdurma kararı aldı

Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ticari uçaklar dışında tum uçuşların durdurulacağını açıkladı.

18.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 18.03.2020 17:33
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tüm uçuşları durdurma kararı aldı
Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne ticari uçaklar dışında tum uçuşların durdurulacağını açıkladı.

Kıbrıs Rum Yönetimi Ulaştırma Bakanı Yannis Karusos, Güney Kıbrıs'taki havaalanlarının sadece ülkeden kalkacak uçaklar için açık bulunacağını, 21 Mart tarihinden sonra yolcu taşıyan hiçbir uçağın ülkeye inişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Rum bakan, gıda vb. ürünleri taşıyan ticari uçakların bu yasaktan muaf olduğunu belirtilirken, kararın hangi tarihe kadar geçerli olacağını ise açıklamadı. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Etiketler : Mehmet Cahit Turhan, Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

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