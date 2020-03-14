Güney Kıbrıs'ta 7 korona vakası daha
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 7 kişide daha korona virüs tespit edildi.
14.03.2020 08:50 | Son Güncelleme: 14.03.2020 08:50
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde 7 kişide daha korona virüs tespit edildi.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı 7 korona virüs vakasının daha olduğunu açıkladı. 7 kişiden 5'inin daha önce coronavirüs olanlarla temas ettiği açıklandı. Beş kişi karantinaya alınırken diğer 2 kişi Limasol Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 kişinin tümü geçtiğimiz günlerde İngiltere'den geldi.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde toplam vaka sayısı 21 oldu.
(İHA)
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Sağlık Bakanlığı 7 korona virüs vakasının daha olduğunu açıkladı. 7 kişiden 5'inin daha önce coronavirüs olanlarla temas ettiği açıklandı. Beş kişi karantinaya alınırken diğer 2 kişi Limasol Hastanesi'ne kaldırıldı. 7 kişinin tümü geçtiğimiz günlerde İngiltere'den geldi.
Güney Kıbrıs Rum Kesiminde toplam vaka sayısı 21 oldu.
(İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Sağlık Bakanlığı, Güney Kıbrıs, Güncel
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