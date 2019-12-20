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Güney Kıbrıs'ta "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli firmanın çalışanları serbest...

Güney Kıbrıs'ta dün "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli eski bir istihbarat subayına ait firmanın çalışanları serbest bırakıldı.

20.12.2019 23:58 | Son Güncelleme: 20.12.2019 23:58 Güney Kıbrıs'ta
Güney Kıbrıs'ta dün "casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan İsrailli eski bir istihbarat subayına ait firmanın çalışanları serbest bırakıldı.
Kıbrıs Ajansı'nın haberine göre, Kıbrıs Mahkemesi, yüksek teknolojili takip cihazı üreten İsrailli bir firmada çalışan 3 kişinin tutuklanma talebini reddetti.
Larnaka Bölge Mahkemesi Yargıcı Dona Constantinou, firma çalışanlarının gözaltında tutulmasını gerektirecek hiçbir sebep görmediğini belirtti.
Rum polisi, dün İsrailli firma çalışanlarını özel iletişim ve kişisel veri yasalarını ihlal ettiği suçlamasıyla gözaltına aldığını duyurmuştu.
İki erkek ve biri kadın olan sanıkların bugün "suç işlemek adına komplo kurmak" ve "sahte iddialarla kayıt yaptırmak" dahil 13 ayrı suçlama ile mahkemeye çıkarılacağı bildirilmişti.
Polis, firmanın çalışanları tarafından Ada halkını gözetlemek için gelişmiş teknolojiyle donatılmış bir minibüs kullanıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı.
Firma bu iddiaları reddederek, söz konusu minibüsün Kıbrıs'ta sadece gösteri amaçlı ve saha testleri için yerel makamların bilgisiyle kullanıldığını savunmuştu.

Güney Kıbrıs, Kıbrıs, Güncel

Kaynak: AA

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