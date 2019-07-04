Güney Kıbrıs'ta kadın cinayetlerine 'kırmızı ayakkabılı' protesto

Sofia Zinonos isimlı kadının öldürülmesi sonrasında Güney Kıbrıs'taki kadın örgütleri, kadın cinayetlerini protesto etmek amacıyla Rum Polis Genel Müdürlüğü önünde eylem yaptı.

Eylemde cinayet kurbanı kadınların 'kanını simgeleyen' kırmızı ayakkabılar kaldırıma dizildi. 'Daha nereye kadar' pankartlarıyla sokağa çıkan kadınlar, cinayetlerin bir an önce engellenmesi gerektiğini ifade etti. Kadınların yanına gelen Rum Polis Genel Müdürü Kipros Mihailidis de kadınların korunması ve eksiklerin giderilmesi için tüm çabayı göstereceği sözünü verdi. Kadınlar da, "aşk zarar vermemeli" sloganları eşliğinde emniyetin önünden ayrıldı.

SON 20 YILDA 37 KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

Güney Kıbrıs'ta seri katil olduğu ortaya çıkan Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) Subayı Nikos Metaksas, birlikte olduğu 5 kadını öldürdükten sonra bavullarla ülkedeki farklı göllere atmış, bu kadınlardan 2'sinin çocuklarını da öldürmüştü.

Rum Subay, 7 kez ağırlaştırılmış mühebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Geçen hafta da Petros Papandoniu, tartıştığı eski sevgilisi Sofia Zinonos'u öldürüp, intihar etmişti.

Güney Kıbrıs'ta son 20 yılda 37 kadın cinayete kurban gitti.