Güney Kıbrıs'ta korona vakası 26'ya ulaştı
Güney Kıbrıs'ta korona virüs vaka sayısı 26'ya yükseldi.
14.03.2020 21:55 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:55
Güney Kıbrıs'ta korona virüs vaka sayısı 26'ya yükseldi.
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüs vakasının ortaya çıkması ile birlikte salgın hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 21 pozitif korona virüsü vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından Rum Kesiminde korona virüsün 5 kişi de daha tespit edilmesiyle bu sayı 26 kişiye yükseldi. Korona virüs vakalarının çoğunun İtalya ve İngiltere'den geldiği belirlendi. - LEFKOŞA
Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde ilk korona virüs vakasının ortaya çıkması ile birlikte salgın hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde 21 pozitif korona virüsü vakasının görüldüğünü açıklamasının ardından Rum Kesiminde korona virüsün 5 kişi de daha tespit edilmesiyle bu sayı 26 kişiye yükseldi. Korona virüs vakalarının çoğunun İtalya ve İngiltere'den geldiği belirlendi. - LEFKOŞA
Kaynak: İHA
Etiketler : Kıbrıs Rum Kesimi, Güney Kıbrıs, Güncel
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