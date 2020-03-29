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Güney Kıbrıs'ta korona virüs vaka sayısı 214'de yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son 24 saat içerisinde 35 yeni korona virüs vakası tespit edilerek, toplam vaka sayısı 214'e ulaştı.

29.03.2020 22:00 | Son Güncelleme: 29.03.2020 22:00
Güney Kıbrıs'ta korona virüs vaka sayısı 214'de yükseldi

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) son 24 saat içerisinde 35 yeni korona virüs vakası tespit edilerek, toplam vaka sayısı 214'e ulaştı. Korona virüsten hayatını kaybedenler ise 6'ya yükseldi.

Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını etkisini arttırmaya devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafından yapılan açıklamada, korona virüs nedeni ile 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklanırken, hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini duyurdu. GKRY, korona virüsten hayatını kaybeden kişinin Lefkoşa Rum Genel Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi görmekte olan 68 yaşındaki bir kişi olduğunu bildirdi. Yetkililer, yeni tespit edilen vakaların 2'sini yurt dışından Güney Kıbrıs'a dönen kişiler olduğunu belirtilirken, 31 kişinin ise teyit edilmiş vakalarla temas sonucu virüsü kaptığı, 2 kişinin ise virüsü nasıl kaptığının henüz bilinmediğini ifade etti.

Yetkililer, korona virüs nedeni ile 9 kişinin yoğun bakımda olduğunu bildirdi.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs, Güncel

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