Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı
GÜNEY Kıbrıs'ta koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.
25.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:36
GÜNEY Kıbrıs'ta koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 116 olarak açıklanan vaka sayısı ise 124'e çıktı.
Güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 3'e yükselirken; 8 kişide koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 124'e çıktı.
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Kaynak: DHA
Etiketler : Güney Kıbrıs, Koronavirüs, Dünya