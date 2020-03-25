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Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı

GÜNEY Kıbrıs'ta koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

25.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 25.03.2020 11:36
Güney Kıbrıs'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 3'e çıktı

GÜNEY Kıbrıs'ta koronavirüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. 116 olarak açıklanan vaka sayısı ise 124'e çıktı.

Güney Kıbrıs'ta koronavirüs nedeniyle 2 kişinin daha yaşamını yitirmesi sonucu ölü sayısı 3'e yükselirken; 8 kişide koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 124'e çıktı.


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Kaynak: DHA

Etiketler : Güney Kıbrıs, Koronavirüs, Dünya

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