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Güney Kıbrıs'ta paskalya krizi

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Hristiyanların kutsal günü olan paskalya bayramını ertelenmesi, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un tepkisine neden oldu.

09.04.2020 11:23 | Son Güncelleme: 09.04.2020 11:23
Güney Kıbrıs'ta paskalya krizi

Güney Kıbrıs Rum yönetiminin, Hristiyanların kutsal günü olan paskalya bayramını ertelenmesi, Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu II. Hrisostomos'un tepkisine neden oldu.

Başpiskopos II. Hrisostomos, paskalyanın ertelenemeyeceğini kaydederek, "inananlar, ister evinde tecritte, ister mağaralarda, çöllerde ve dağlarda ibadetlerini yapabilecekler" dedi.

19 NİSAN'A KADAR MUCİZE BEKLİYOR

19 Nisan'da yapılacak paskalyaya kadar koronavirüs (covid-19) salgınında olumlu bir ilerlemenin olması dileğini ifade eden II. Hrisostomos, kiliselerde cemaatle ayin yapmak istediklerini ifade etti. Rum Bakanlar Kurulu, toplu kutlamaları 30 Nisan'a kadar erteleme kararı aldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Kıbrıs, Dünya
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