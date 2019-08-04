Haberler» Güncel» Haber

Güney Kıbrıs'ta ünlü eğlence bölgesinde turistler yumruklaştı

GÜNEY Kıbrıs'ın dünyaca ünlü eğlence bölgesi Ayia Napa'da, turistler başlayan tartışmayı sokağa taşıdı.

04.08.2019 15:02 Güney Kıbrıs'ta ünlü eğlence bölgesinde turistler yumruklaştı
GÜNEY Kıbrıs'ın dünyaca ünlü eğlence bölgesi Ayia Napa'da, turistler  başlayan tartışmayı sokağa taşıdı. Tartışma kavgaya dönüştü, yumruklae konuştu.

Gece kulübü çıkışında yaşanan kavgayı bölgede bulunan bir vatandaş görüntüledi. Görüntülerde, iki kişinin önce tartıştığı, araya bir kadının girdiği görülüyor. Daha sonra tartışmaya başkaları da dahil oluyor. Tartışma bir müddet sonra yumruklaşmaya dönüşüyor. Yumruklaşma sırasında, bir turist, iki kişiyi yere seriyor. Birinin ayağa kalktığı, diğerinin ise yerden kalkamadığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Turistlerin kavgası



Kıbrıs, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:29   İzmir'de ağaçlandırma sahasında yangın
15:27   Ankara Valiliği yeni binasına taşınıyor
15:26   GTO'dan psikologlara zeka ölçeği uygulama eğitimi
15:24   17 Türk hacı adayı hayatını kaybetti
15:23   ZONGULDAK 1,5 TONLUK BOĞA 'KOCAMAN', 30 BİN TL'DEN SATILACAK
15:21   Esed rejiminin şartlı ateşkesine muhaliflerden temkinli yaklaşım
15:20   Ordu Kurul Kalesi'ndeki kazı çalışmaları 10. yılında