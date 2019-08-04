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Güney Kıbrıs'ta ünlü eğlence bölgesinde turistler yumruklaştı

Güney Kıbrıs'ta ünlü eğlence bölgesinde turistler yumruklaştıSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- GÜNEY Kıbrıs'ın dünyaca ünlü eğlence bölgesi Ayia Napa'da, turistler başlayan tartışmayı sokağa taşıdı.

04.08.2019 15:51
Güney Kıbrıs'ta ünlü eğlence bölgesinde turistler yumruklaştı
Güney Kıbrıs'ta ünlü eğlence bölgesinde turistler yumruklaştı
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- GÜNEY Kıbrıs'ın dünyaca ünlü eğlence bölgesi Ayia Napa'da, turistler başlayan tartışmayı sokağa taşıdı. Tartışma kavgaya dönüştü, yumruklae konuştu.
Gece kulübü çıkışında yaşanan kavgayı bölgede bulunan bir vatandaş görüntüledi. Görüntülerde, iki kişinin önce tartıştığı, araya bir kadının girdiği görülüyor. Daha sonra tartışmaya başkaları da dahil oluyor. Tartışma bir müddet sonra yumruklaşmaya dönüşüyor. Yumruklaşma sırasında, bir turist, iki kişiyi yere seriyor. Birinin ayağa kalktığı, diğerinin ise yerden kalkamadığı görülüyor.

Güney Kıbrıs, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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