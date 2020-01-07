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Güney Kıbrıs'ta 'yalan tecavüz' beyanında bulunan İngiliz kıza 4 ay hapis cezası verildi

Kıbrıs Rum kesiminde İsrailli bir grup gencin tecavüzüne uğradığına ilişkin yalan beyandan yargılanan İngiliz kadın turist, 3 yıl ertelemeli 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Söz konusu genç kadın 12 İsrailli erkek turistin kendisine tacavüz ettiğini iddia etmişti

07.01.2020 14:15 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:15 Güney Kıbrıs'ta 'yalan tecavüz' beyanında bulunan İngiliz kıza 4 ay hapis cezası verildi
Rum kesiminde İsrailli bir grup gencin tecavüzüne uğradığına ilişkin yalan beyandan yargılanan İngiliz kadın turist, 3 yıl ertelemeli 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Rum basınında yer alan habere göre, geçen hafta Rum yönetimi mahkemesince tecavüz hakkında yalan beyanda bulunmak ve toplumu yanıltmaktan suçlu bulunan İngiliz turistin cezası bugün Mağusa Bölge Mahkemesi'nde yapılan duruşmada açıklandı. İngiliz kadına 3 yıl ertelemeli 4 ay hapis ve 148 euro dava masrafı ödeme cezası verildi.
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Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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