Güney Kıbrıs'taki Köprülü Camisi'ne gerçekleştirilen saldırının izleri silindi

Güney Kıbrıs'taki Köprülü Camisi'ne gerçekleştirilen saldırının izleri silindiSefa KARAHASALEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne düzenlenen 3 adet molotofkokteyli saldırıya ilişkin yeni gelişme yaşandı.

04.06.2020 12:00 | Son Güncelleme: 04.06.2020 12:04
Güney Kıbrıs'taki Köprülü Camisi'ne gerçekleştirilen saldırının izleri silindi
Sefa KARAHASALEFKOŞA, (DHA)- GÜNEY Kıbrıs'ta Limasol şehrinde bulunan Köprülü Camisi'ne düzenlenen 3 adet molotofkokteyli saldırıya ilişkin yeni gelişme yaşandı. Kıbrıs Rum Yönetimi'nin saldırının ardından caminin temizlendiğini duyurdu.
Güney Kıbrıs Rum yönetiminde (GKRY) Limasol'daki Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne molotofkokteylli saldırı düzenlenmesinin ardından Rum Yönetimi'nin caminin temizlendiğini duyurdu.Caminin duvarına yazılan İslam karşıtı yazının boyayla kapatıldığı ifade edildi.Limasol Belediye Başkanı Nikos Nikolaidis'in de camiyi ziyaret ettiği, yetkililerden bilgi aldığı kaydedildi.Türkiye ve Kıbrıs'ta büyük tepkilere neden olan olay 1 Haziran'da meydana gelmiş, Kimliği belirsiz kişiler Köprülü caminin girişine 3 adet molotofkokteylleri atmıştı.Saldırıya ilişkin Türkiye ve Kıbrıs'tan tepki gelirken,Rum yönetiminin de saldırıya ilişkin olarak, Saldırıyı yapanları bulup, cezalandıracağız açıklamasında bulunmuştu. Güney Kıbrıs’taki Köprülü Camisi’ne gerçekleştirilen saldırının izleri silindi

Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Kıbrıs, Köprülü, Limasol, Kıbrıs, Güncel, Haber

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