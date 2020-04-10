Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Güney Kıbrıs'taki mülteci kampları alarm veriyor

GÜNEY Kıbrıs'ta Lefkoşa'da 600 mültecinin kaldığı Pournara Kampı'nda insanlık dramı yaşanıyor.

10.04.2020 14:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:58
Güney Kıbrıs'taki mülteci kampları alarm veriyor

GÜNEY Kıbrıs'ta Lefkoşa'da 600 mültecinin kaldığı Pournara Kampı'nda insanlık dramı yaşanıyor. Mülteci kampında koronavirüs ile mücadele konusunda yetersiz kalan Güney Kıbrıs'a bir çok kesimden tepki yağdı.

GÜNEY Kıbrıs'ta Lefkoşa'da 600 mültecinin kaldığı Pournara Kampı koronavirüse karşı mücadelede alarm verdi. Kamptaki yaşam koşullarını cehennem şartları diye değerlendiren Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren İnsan Hakları ve Mülteci Örgütü Başkanı Doros Polykarpou, kapmta kalanların sağlıksız bir ortamda yaşamlarını sürdürdüğünü ifade etti. "Bournara Kampı'nda dayanılmaz koşullar var" diyen Polykarpou, ülkede yağan yağmur sonrasında mültecilerin zor anlar yaşadığına dikkat çekti.

KOŞULLAR CEHENNEMİ ANDIRIYOR

Sosyal medya hesabından mülteci kampına ait görüntüler de yayınlayan Polykarpou,  "Kabul edilemez sağlıksız koşullara ek olarak yağan yağmur kampı cehenneme çevirdi" dedi. Çadırların su tarafından basıldığını ifade eden Polykarpou, şöyle devam etti;  "Çadırların zemini yağmurdan su bastı. Özellikle geceleri nemli ve soğuk ortam hasta olma riskini dramatik şekilde artırır. Mültecilere öğle yemeği verilmedi. Koşullara itiraz ettiklerinde kamp personeli ikinci kapıya zincir vurdu."

Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Kıbrıs, Dünya
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor Haberler
BM, uyardı: Öncekilerden 20 kat büyük çekirge istilası geliyor
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü Haberler
Öğrencilerin ders için kullandığı Zoom, bir ülkede yasaklandı! Sebep: Cinsel içerikli görüntü
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi Haberler
Virüsün sıçramadığı nadir ülkelerdendi, ilk vaka haberi geldi
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir Haberler
Rum hemşireler isyan etti: Kurallara uyulmuyor, virüs bize yayılabilir
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber’a tepki yağdı Haberler
Hayvanları canlı canlı yerken video çeken Youtuber'a tepki yağdı
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz Haberler
Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz
Haberler ›› Dünya ››Güney Kıbrıs'taki mülteci kampları alarm veriyor - Haberler

Son Dakika Dünya Haberleri

16:32: Yamaha Tenere 700'e Red Dot Tasarım Ödülü - Haberler 16:32: Honda Türkiye üretim için tarih verdi - Haberler 16:32: Toyota ve BYD'den elektrikli araç için ortak şirket! - Haberler 16:32: Hyundai Assan'dan "Şimdi Al 3 Ay Sonra Öde" fırsatı - Haberler 16:32: NISSAN'dan Covid-19'a dijital önlem! - Haberler 16:06: Avukat Burak Bayram, sevgilisinin sahte boşanma belgesini paylaşan Ece Erken hakkında suç duyurusunda bulundu 15:05: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun 14:40: Bilim insanları kanıtladı: Koşarken veya yürürken virüs kapabilirsiniz - Haberler