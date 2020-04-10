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Güney Kıbrıs'taki mülteci kampları alarm veriyor

Güney Kıbrıs'taki mülteci kampları alarm veriyorSefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- GÜNEY Kıbrıs'ta Lefkoşa'da 600 mültecinin kaldığı Pournara Kampı'nda insanlık dramı yaşanıyor.

10.04.2020 15:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 15:40
Güney Kıbrıs'taki mülteci kampları alarm veriyor
Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- GÜNEY Kıbrıs'ta Lefkoşa'da 600 mültecinin kaldığı Pournara Kampı'nda insanlık dramı yaşanıyor. Mülteci kampında koronavirüs ile mücadele konusunda yetersiz kalan Güney Kıbrıs'a bir çok kesimden tepki yağdı.
GÜNEY Kıbrıs'ta Lefkoşa'da 600 mültecinin kaldığı Pournara Kampı koronavirüse karşı mücadelede alarm verdi. Kamptaki yaşam koşullarını cehennem şartları diye değerlendiren Güney Kıbrıs'ta faaliyet gösteren İnsan Hakları ve Mülteci Örgütü Başkanı Doros Polykarpou, kapmta kalanların sağlıksız bir ortamda yaşamlarını sürdürdüğünü ifade etti. Bournara Kampı'nda dayanılmaz koşullar var diyen Polykarpou, ülkede yağan yağmur sonrasında mültecilerin zor anlar yaşadığına dikkat çekti.
KOŞULLAR CEHENNEMİ ANDIRIYOR
Sosyal medya hesabından mülteci kampına ait görüntüler de yayınlayan Polykarpou, Kabul edilemez sağlıksız koşullara ek olarak yağan yağmur kampı cehenneme çevirdi dedi. Çadırların su tarafından basıldığını ifade eden Polykarpou, şöyle devam etti; Çadırların zemini yağmurdan su bastı. Özellikle geceleri nemli ve soğuk ortam hasta olma riskini dramatik şekilde artırır. Mültecilere öğle yemeği verilmedi. Koşullara itiraz ettiklerinde kamp personeli ikinci kapıya zincir vurdu. Güney Kıbrıs’taki mülteci kampları alarm veriyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Kıbrıs, DHA, Güncel
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