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Güney Kıbrıs'tan koronavirüse karşı altın pasaport kararı

Ekonomik krizle boğuşan Rum ekonomisine bir darbe de dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınından geldi.

16.04.2020 15:11 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:11
Güney Kıbrıs'tan koronavirüse karşı altın pasaport kararı

Ekonomik krizle boğuşan Rum ekonomisine bir darbe de dünyayı etksisi altına alan koronavirüs salgınından geldi. Güney Kıbrıs, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle yaşanan ekonomik krizden kurtulmak için yatırım karşılığı 'Kıbrıs Cumhuriyeti' yani Avrupa Birliği vatandaşlığı satış uygulamasını devreye sokmaya karar verdi.

Küresel ekonomiye ağır darbe vuran koronavirüs salgının etkileri sürüyor. Ekonomik darboğazdan çıkış arayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, salgına karşı bir dizi ekonomik tedbir almak zorunda kaldı. Koronavirüs nedeniyle Maliye'nin gelir sorunu yaşadığına işaret eden Rum basını, 'altın pasaport' olarak adlandırılan uygulamanın hayata geçirileceğini yazdı. Bununla ilgili bir yasa hazırlandığına işaret eden Rum basını, Paskalya sonrasında ilgili yasanın Meclis'e sunulacağını belirtti.

6 MİLYAR 600 MİLYON EURO'LUK GELİR

Rum yönetiminin, 2013'ten bugüne kadar toplamda 6 milyar 6 milyon euro karşılığında vatandaşlık verdiği kaydedildi. Bu rakamın Gayrı Safi Yurtiçi Hasılası'nın yüzde 1,2'sine denk geldiği ifade edildi. AB vatandaşlığı bekleyenlerin sayısının şu anda 700 kişi olduğu belirtildi. Rum tarafından vatandaşlık almak için 2 milyon 500 bin Euro'luk yatırım yapma şartı bulunuyor.


Kaynak: DHA

Etiketler: Dünya
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