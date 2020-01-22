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Güney Kıbrıs: Türkiye son sondaj çalışması için teknik veri çalmış olabilir

Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, Türkiye'nin, enerji şirketleri Eni ve Total'in Kıbrıs'ın güneyindeki belirli bölgelere sondaj gemilerini göndermek üzere ayarlanmış teknik verilerini çalmış olabileceğini öne sürdü.

22.01.2020 21:18 | Son Güncelleme: 22.01.2020 21:18Güney Kıbrıs: Türkiye son sondaj çalışması için teknik veri çalmış olabilir
Güney Kıbrıs Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, 'nin, enerji şirketleri Eni ve Total'in Kıbrıs'ın güneyindeki belirli bölgelere sondaj gemilerini göndermek üzere ayarlanmış teknik verilerini çalmış olabileceğini öne sürdü.

Koushos çarşamba günü yaptığı açıklamada, son doğalgaz arama çalışması öncesi Türkiye'nin sondaj gemisini belirli hedefe yönlendirmesine yardımcı olacak verilere el koyduğunu düşündüklerini ancak Kıbrıslı yetkililerin elinde henüz kesin bir kanıt olmadığını söyledi.
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Güney Kıbrıs, Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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22.01.2020 23:10:04