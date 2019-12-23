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Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail gelecek ay Eastmed anlaşmasını imzalayacak

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Yunanistan ve İsrail, 2 Ocak 2020'de Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için bir anlaşma imzalayacak.

23.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 23.12.2019 12:14 Güney Kıbrıs, Yunanistan ve İsrail gelecek ay Eastmed anlaşmasını imzalayacak
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), ve , 2 Ocak 2020'de Eastmed (Doğu Akdeniz doğal gaz boru hattı) projesinin inşası için bir anlaşma imzalayacak.
Rum Hükümet Sözcüsü Kyriacos Koushos, yaptığı açıklamada, Atina'da düzenlenecek imza törenine Rum Lider Nikos Anastasiadis'in katılacağını bildirdi.
Törende, Anastasiadis'in yanı sıra Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da hazır bulunacak.
Anlaşmanın, İtalya'nın da imzalamasının ardından nihai halini alacağı belirtiliyor.
Eastmed projesiyle, Doğu Akdeniz'den çıkarılan gazın Kıbrıs üzerinden Yunanistan'a oradan da İtalya'ya ulaştırılması hedefleniyor.

Güney Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Yunanistan, İsrail, Güncel

Kaynak: AA

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