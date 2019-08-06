Güney Kore-ABD ortak askeri tatbikatına tepki: Kuzey Kore yeni bir nükleer füze denemesi yaptı

Kuzey Kore, salı günü erken saatlerde yeni bir nükleer füze denemesi gerçekleştirdi. Pazartesi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Güney Kore'nin ortak bir askeri tatbikata başlamasının ardından yapılan denemede iki kısa menzilli balistik füze Kuzey Kore'nin batı kıyılarından ateşlendi ve ülkenin doğu kıyılarına ulaştı.Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, iki kısa menzilli balistik füze tespit ettikleri, füzelerin Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'ın 125 kilometre (km) güney batısındaki Güney Hwanghae eyaletinden salı günü erken saatlerde ateşlendiği ifade edildi. JCS, füzelerin yaklaşık 450 km yol aldığını ve 37 km irtifaya çıktığını tespit etti.