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Güney Kore, ABD yaptırımları nedeniyle İran'a 6 milyar dolar petrol borcunu ödeyemiyor

Güney Kore'nin ithal ettiği petrole karşılık, İran'a 7 trilyon won (6 milyar dolar) borcu olduğu ancak ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle paranın transfer edilemediği öne sürüldü.

14.12.2019 14:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 14:56Güney Kore, ABD yaptırımları nedeniyle İran'a 6 milyar dolar petrol borcunu ödeyemiyor
Güney Kore'nin ithal ettiği petrole karşılık, 'a 7 trilyon won (6 milyar dolar) borcu olduğu ancak ABD'nin bankacılık yaptırımları nedeniyle paranın transfer edilemediği öne sürüldü.
Bloomberg'in Güney Kore'nin Chosun Ilbo gazetesine dayandırdığı haberinde, İran Dışişleri Bakanlığının, geçen ay Güney Kore'nin Tahran Büyükelçisi Ryu Jeong-Hyun'u bakanlığa çağırarak, Seul hükümetinin ABD'nin yaptırımlarına ilişkin tutumunu protesto ettiği bildirildi.
İran'ın Güney Kore Büyükelçisine, bu ülkeye ithal edilen petrolden elde edilen ancak ABD'nin İran Merkez Bankasına yaptırımları gerekçesiyle halen Güney Kore bankalarında tutulan 7 trilyon wonun ödenmesi talebinde bulunduğu belirtildi.
Haberde, Seul hükümetinin İran'a bir heyet göndererek, transferin gerçekleştirilmesi için ABD yönetimiyle müzakere halinde olduklarını İranlı yetkililere ilettiği ifade edildi.
Washington yönetimi, 7 Ağustos 2018'de İran'ın finans sektörüne yönelik tek taraflı yaptırım uygulamaya başlamıştı. Daha sonra İran Merkez Bankasının da yaptırım kapsamına alınmasıyla Tahran yönetimi, uluslararası ticarette sorunlarla karşılaşıyor.
Güney Kore, ABD'nin Tahran'a yönelik tek taraflı yaptırımları nedeniyle mayısta İran'dan petrol ithalatını sonlandırmıştı.
ABD'nin Kasım 2018'de devreye soktuğu İran petrol sektörüne yönelik yaptırımların öncesinde Güney Kore, İran'dan günlük yaklaşık 200 bin varil petrol ithal ediyordu.

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, İran, Güncel

Kaynak: AA

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