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- Güney Kore Açıklarında Balıkçı Teknesi Yandı: 1 Ölü, 11 Kayıp

- Güney Kore açıklarında balıkçı teknesi yandı: 1 ölü, 11 kayıpSEUL - Güney Kore açıklarında balıkçı teknesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 11 kişi aranıyor.

19.11.2019 18:58 | Son Güncelleme: 19.11.2019 19:00
- Güney Kore açıklarında balıkçı teknesi yandı: 1 ölü, 11 kayıp
SEUL - Güney Kore açıklarında balıkçı teknesinde çıkan yangın sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, kaybolan 11 kişi aranıyor.
Güney Kore Sahil Güvenliği, Güney Kore'nin güneyindeki Jeju adası açıklarında bir balıkçı teknesinde yangın çıkması sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin kaybolduğunu açıkladı. Yangının bu sabah erken saatlerde 29 tonluk balıkçı teknesinde meydana geldiği açıklandı. Sahil Güvenlik, teknede 6 Güney Koreli ve 6 Vietnamlı balıkçının bulunduğunu söyledi. Olay yerine intikal eden kurtarma ekiplerinin şu ana kadar 60 yaşında Güney Kore vatandaşı üzerinde can yeleği bulunmayan bir kişiyi buldukları belirtildi. 60 yaşındaki adamın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği duyuruldu.
Bölgede arama kurtarma çalışmaları helikopterler ve kurtarma gemileri eşliğinde sürüyor.
- Güney Kore Açıklarında Balıkçı Teknesi Yandı: 1 Ölü, 11 Kayıp

Güney Kore, Güncel

Kaynak: İHA


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