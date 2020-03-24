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Güney Kore Avrupa'dan gelenleri iki hafta karantinaya alacak

Güney Kore, Avrupa ülkelerinden gelen yolcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili belirti gösterip göstermediğine bakmaksızın test edeceğini ve iki hafta karantinaya alacağını duyurdu.

24.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:26
Güney Kore Avrupa'dan gelenleri iki hafta karantinaya alacak
Güney Kore, Avrupa ülkelerinden gelen yolcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili belirti gösterip göstermediğine bakmaksızın test edeceğini ve iki hafta karantinaya alacağını duyurdu.
Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemlerden sorumlu Sağlık Bakanlığı yetkilisi Yoon Tae-ho, dün başlatılan test uygulamasında Avrupa ülkelerinden gelen 1203 kişiden 101'inde virüse rastlandığını bildirdi.
Havaalanları ve sınır kapılarındaki testlerin sürdürüleceğini belirten Yoon, test masraflarının Güney Kore hükümeti tarafından karşılanacağını fakat iki haftalık zorunlu karantina dönemindeki masrafların yolculara ait olduğunu belirtti.
Yoon, gerek görülmesi halinde başka bölgelerden gelenler için de benzer tedbirlere başvurulacağını kaydetti.
Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 27,4'ü demans hastası
Öte yandan ülkede Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin yüzde 27,4'ünün bunama (demans) hastası olduğu bildirildi.
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KCDC), ülkede yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden 124 kişiden 34'ünü demans hastası olduğunu açıkladı.
KCDC Direktör Yardımcısı Kwon Jun-wook, Kovid 19'un normalde üst solunum yolu ve sindirim sistemini etkilediği, dolayısıyla demans ve Alzheimer gibi dejeneratif beyin hastalıklarıyla doğrudan bir ilişkisi bulunmadığına dikkati çekerek bu hastalıkların daha çok ileri yaştakilerde görülmesi nedeniyle bu tablonun ortaya çıktığını belirtti.
Kwon, ülkede Kovid-19'dan ölüm oranının yüzde 1,33 olduğunu, oranın 80 yaş üzeri kişilerde yüzde 12,97'ye çıktığını kaydetti.
Güney Kore'de bugüne dek 9 bin 37 vaka görülürken, 124 kişi hayatını kaybetti. 3 bin 507 kişi iyileşirken, 5 bin 410 kişi müşahede altında bulunuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Güney Kore, Avrupa, Kore, Güncel

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