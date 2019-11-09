Haberler » Güncel » Güney Kore Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla'da - Haber

Güney Kore Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla'da

Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla Vali Yardımcısı Fethi Özdemir'i ziyaret ettiGüney Kore Büyükelçiliği ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek "Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi" etkinliğine katılmak ve Kore Gazileri ile buluşmak üzere Muğla'ya gelen Büyükelçi...

09.11.2019 12:08 | Son Güncelleme: 09.11.2019 12:10Güney Kore Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Muğla'da
Güney Kore'nin Ankara Büyükelçisi Choi Hong-Ghi, Vali Yardımcısı Fethi Özdemir'i ziyaret etti
Güney Kore Büyükelçiliği ve Bodrum Belediyesi iş birliğinde düzenlenecek "Kore Geleneksel Müzik ve Dans Gösterisi" etkinliğine katılmak ve Kore Gazileri ile buluşmak üzere Muğla'ya gelen Büyükelçi ve beraberindekiler ile bir araya gelen Özdemir, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Özdemir, Muğla'nın doğal, tarihi ve kültürel değerleri hakkında Choi Hong-Ghi'ye bilgi verdi.
Türkiye ile Güney Kore'nin yakın ilişkilere sahip kardeş iki ülke olduğuna dikkati çeken Özdemir, iki ülke arasındaki kardeşlik, dostluk ilişkisinin çok güçlü olduğunu ve Kore vatandaşlarını Muğla'da görmekten memnuniyet duyacaklarını ifade etti.
Choi Hong-Ghi ise ikinci kez Muğla'ya geldiğini ve hayran kaldığını belirtti.
Türkiye ile Güney Kore'nin tarihten gelen bir dostlukları olduğunu söyleyen Hong-Ghi, Kore Gazileri ile bir araya gelmek, onlara minnet ve şükran duygularını ifade amacıyla Muğla'da bulunduklarını dile getirdi.

Fethi Özdemir, Güney Kore, Muğla, Kore, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
12:38 Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür şüphesi var - FOTOĞAFLAR-2
12:38 Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür bulgusuna rastlandı - yeniden
12:38 Antalya'da 4 kişilik aile ölü bulundu; siyanür şüphesi var - fotoğaflar-2
12:38 Kütahya üniversite öğrencileri sokakta müzik yaparak öğrenci kardeşlerini sevindiriyor
12:38 Keban HES'de rehabilitasyonu tamamlanan türbin devreye girdi
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
11:36 Keskinoğlu'nun konkordato süresi 6 ay daha uzatıldı
10:56 Antalya'da siyanürden zehirlenme ihtimali olan dört kişilik ailenin babası, ardında mektup bıraktı
10:33 Sünnet düğünündeki görüntüler sonrası haklarında soruşturma başlatılan dansözler ifade verdi
10:22 Memur emeklilerine Ocak'ta yüzde 4,31'lik zam göründü! En düşük maaş 2 bin 631 lira olacak
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 12:39:58