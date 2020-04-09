Güney Kore'de 20 Şubat'tan bu yana en düşük Kovid-19 vaka sayısı görüldü
Güney Kore'de son 24 saat içerisinde 39 kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiği ve bu rakamın 20 Şubat'tan bu yana ülkede görülen en düşük vaka sayısı olduğu bildirildi.
09.04.2020 10:00 | Son Güncelleme: 09.04.2020 10:00
Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (KCDC) yapılan açıklamada, ülkede bugüne kadar görülen toplam Kovid-19 vaka sayısının 10 bin 423'e ulaştığı, bunların 6 bin 973'ünün tedavilerinin tamamlandığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saat içerisinde 39 kişide Kovid-19 tespit edildiği, bu rakamın 20 Şubat'tan bu yana bir günde görülen en düşük vaka sayısı olduğu kaydedildi.
Ülkede salgın sebebiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 204'e yükseldi.
Kaynak: AA
Etiketler: Güney Kore, Kore, Güncel