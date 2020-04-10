Güney Kore’de 91 kişide ikinci kez koronavirüs tespit edildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok görüldüğü ülkelerden ülkelerden olan Güney Kore'den kötü bir haber daha geldi. Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (KCDC), koronavirüs tedavisi görüp hastaneden taburcu olan 91 kişide ikinci kez Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

51 KİŞİDE DAHA VİRÜS TESPİT EDİLMİŞTİ

Ülkede geçtiğimiz günlerde de 51 kişide ikinci kez virüs tespit edilmiş ve Koreli sağlık otoriteleri, virüsün insan hücrelerinde gizlendiğini bir süre sonra tekrar aktif hale geldiğini düşündüklerini açıklamıştı.

GÜNEY KORE'DE KOVİD-19 NEDENİYLE 208 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Vuhan'dan tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Güney Kore'de şu ana kadar 208 kişi hayatını kaybetti. Ülkedeki toplam vaka sayısı ise 10 bin 450'ye yükseldi.