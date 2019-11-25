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Güney Kore'de balıkçı teknesi alabora oldu: 3 ölü, 1 kayıp

Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında 14 balıkçıyı taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi kayboldu.

25.11.2019 13:22 | Son Güncelleme: 25.11.2019 13:22Güney Kore'de balıkçı teknesi alabora oldu: 3 ölü, 1 kayıp
Güney Kore'nin Jeju Adası açıklarında 14 balıkçıyı taşıyan teknenin alabora olması sonucu ilk belirlemelere göre 3 kişi öldü, 1 kişi kayboldu.
Yonhap ajansının haberine göre, Seogwipo Sahil Güvenlik ekiplerinden yapılan açıklamada, 24 tonluk balıkçı teknesinin, Jeju Adası'nın yaklaşık 8 kilometre uzağında ufak bir ada olan 'nın yaklaşık 87 kilometre güneybatısındaki sularda alabora olduğu bildirildi.
Açıklamada, sahil güvenlik ekipleri ile askeri personelden oluşan bir kurtarma ekibinin, 14 balıkçıdan 13'ünü kurtardığı belirtilirken, bu kişilerden 4'ünün bir cankurtaran salında bulunduğu, diğer 9'unun ise denizden çıkarıldığı aktarıldı.
Kazanın ardından, aralarında tekne kaptanının da bulunduğu yaşları 60 ila 69 olan 3 kişinin Jeju Adası'nda kaldırıldıkları hastanede öldüğünün duyurulduğu kaydedilirken, yaralı 10 balıkçının hipotermi ve diğer rahatsızlıklar nedeniyle gördüğü tedavinin adadaki hastanelerde sürdüğü bilgisi paylaşıldı.
Sahil Güvenlik ekipleri, 66 yaşında olduğu belirtilen kayıp balıkçıyı arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.
Yüksek dalgalar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle arama çalışmalarında zorluk yaşandığı belirtildi.
Tongyeong şehri limanından 1 Kasım'da denize açılan balıkçı teknesinin, yarın geri dönmesinin beklendiği aktarıldı.

Güney Kore, Mara, Güncel

Kaynak: AA

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