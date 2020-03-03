Güney Kore'de deniz kuvvetlerinin tatbikatında 6 denizci yaralandı

Güney Kore'de donanmanın düzenlediği tatbikat sırasında el bombasının patlaması sonucu 2'si ağır 6 denizci yaralandı.

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Donanmasından yapılan açıklamada, ülkenin güney kıyısı açıklarında yapılan tatbikat sırasında devriye teknesinde el bombası patladığı belirtildi.

Açıklamada, patlamada 2'si ağır 6 denizcinin yaralandığı ve tedavi altına alındıkları bildirildi.

Askeri yetkililer, "Donanma, olaydan hemen sonra kıyıdaki ve denizdeki atış talimini durdurdu. Şimdi de kazanın nedenini araştırıyor." açıklamasını yaptı.

Kaynak: AA