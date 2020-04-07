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Güney Kore'de gemi kazası 1 yaralı

Güney Kore'de gemi kazası 1 yaralıGüney Kore, (DHA) Güney Kore'deki Busan Limanı'nda bir konteyner gemisi limanda bulunan bir gemi ve 3 vince çarptı.

07.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:39
Güney Kore'de gemi kazası 1 yaralı
Güney Kore, (DHA) Güney Kore'deki Busan Limanı'nda bir konteyner gemisi limanda bulunan bir gemi ve 3 vince çarptı. Kaza anı ise amatör kameralara saniye saniye kaydedildi.
Güney Kore'nin Busan şehrinde bulunan Busan Limanı'nda, konteyner gemisi limana yanaştığı sırada başka bir gemiye ve 3 vince çarptı. Japon nakliye şirketi ONE'a ait konteyner gemisinin kaza anı amatör kameralarca kaydedilirken; çarpmasının etkisiyle vinçler devrildi. Vincin devrilmesi sonucu liman görevlilerinden biri yaralandı. Yaralanan görevli, hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer kazaya ilişkin soruşturma başlattı. Güney Kore’de gemi kazası 1 yaralı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güney Kore, Busan, DHA, Güncel

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Güney Kore'de gemi kazası 1 yaralı
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