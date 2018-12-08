Güney Kore'de Hızlı Tren Raydan Çıktı

Güney Kore
'de hızlı trenin raydan çıkması sonucu 15 kişinin yaralandığı bildirildi.
Yonhap'ta yer alan habere göre, yetkililer, Gangneung kentinden başkent Seul
istikametine giden 198 yolcunun bulunduğu hızlı trenin raydan çıktığını açıkladı.
Trenin raydan çıkması sonucu 15 kişinin yaralandığı ve yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.
Yetkililer, kazanın aşırı soğuk havanın rayda yol açtığı problemden kaynaklandığını tahmin ediyor.
Seul,Güney Kore
08 Aralık 2018 Cumartesi 16:55