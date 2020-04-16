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Güney Kore'de iktidar partisi seçimlerde sandalye sayısını artırdı

Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında düzenlenen milletvekili seçimlerini kazanan iktidar partisi Demokratik Parti (DP), Güney Kore Ulusal Meclisinde sandalye sayısını artırmayı başardı.

16.04.2020 15:18 | Son Güncelleme: 16.04.2020 15:18
Güney Kore'de iktidar partisi seçimlerde sandalye sayısını artırdı
Güney Kore'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri altında düzenlenen milletvekili seçimlerini kazanan iktidar partisi Demokratik Parti (DP), Güney Kore Ulusal Meclisinde sandalye sayısını artırmayı başardı.
Yaklaşık 44 milyon seçmen bulunan ülkede, Kovid-19 salgını nedeniyle sıkı hijyen kuralları altında düzenlenen seçimlerde 14 bin sandıkta oy kullanıldı.
Oy kullanma alanlarında sosyal mesafeyi koruyan seçmenler plastik eldiven giydi, dezenfektan kullandı ve vücut sıcaklıkları ölçüldü.
Yonhap ajansının Ulusal Seçim Komisyonuna dayandırdığı haberine göre, ülkede her 4 yılda bir düzenlenen milletvekili seçimlerinde mevcut iktidar partisi DP, 300 sandalyeli mecliste 180 koltuk almaya hak kazandı.
Ana muhalefetteki Birleşik Gelecek Partisi de meclise 103 vekil gönderdi. Ayrıca seçime katılan partilerden, Adalet Partisi 6, Halk Partisi ve Açık Demokratik Parti üçer ve bağımsız adaylar ise 5 sandalye kazandı.
İktidar partisinin mecliste çoğunluğa ulaşması, tasarıları meclisten tek başına geçirmesine imkan tanıyor.
Kovid-19 ile mücadele puan yükseltti
Seçim sürecinde ülkedeki tartışmalara, başta hükümetin Kovid-19 salgınıyla mücadelesi olmak üzere ekonomi ve devlet başkanı yardımcılarının adlarının geçtiği yolsuzluk skandalları damgasını vurmuştu.
Ülkede ekonomik yavaşlama nedeniyle halk nezdinde desteği yüzde 30'lara kadar düşen Devlet Başkanı Moon Jae-in'in bu seçimle popülaritesini yüzde 50'nin üzerine çıkardığı görülüyor.
Bu artışın arkasında hükümetin, Kovid-19 ile mücadelesine halkın verdiği desteğin rol oynadığı düşünülüyor.
İlk vakanın 20 Ocak'ta görüldüğü Güney Kore'de bugüne kadar 10 bin 613 vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısı son 4 gündür 30'u geçmiyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Demokratik Parti, Milletvekili, Güney Kore, Güncel
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