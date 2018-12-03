Güney Kore'de İlk 5g'li Görüntülü Arama Gerçekleştirildi

03 Aralık 2018 Pazartesi 15:11



03 Aralık 2018 Pazartesi 15:11

Güney Kore'de ilk 5G'li görüntülü arama akıllı telefon kullanılarak gerçekleştirildi. SK Telecom, KT ve LG Uplus, Güney Kore'de 'ticari 5G' ağlarını başlattı ve daha önce test amaçlı kullanılan 5G ile ilk ticari bağlantıyı hayata geçirerek bir videolu görüşme gerçekleştirdi.Hizmet şu anda yalnızca kurumsal müşteriler için kullanılabiliyor çünkü 5G akıllı telefonlar gelecek yıl Mart ayına kadar pazara girmeyecek. Sadece kurumsal kullanıcılar bu yeni nesil ağ teknolojisini deneyimleyebilecek.SK Telecom CEO'su Park Jung-Ho, operatörün ticari ağında ilk 5G görüntülü aramayı yapan kişi olarak tarihe geçti. Çağrı, SK Telecom'un Bundang, Gyeonggi Eyaletindeki şebeke kontrol merkezinden, Seul'un merkezindeki Myeong-dong ofisindeki bir personel yöneticisine yapıldı.Bu görüntülü görüşmeyi yapmak için Samsung'dan bir prototip 5G akıllı telefon kullanıldı.Samsung Mobile'ın patronu DJ Koh, Samsung Electronics ve SK Telecom'un 5G'nin ticarileşmesini hızlandırmak için birlikte çalıştıklarını söyledi.GÜNEY KORE 5G'YE GEÇTİGüney Kore'de başlatılan 5G bağlantı şu an için 13 büyük şehri kapsarken; Seul, Juju Adası, Seongnam, Hwaseong da bağlantının olduğu şehirler arasında yer aldı. Telekomünikasyon firmaları, akıllı telefonlar 2019'da piyasaya çıkmadan önce ülkedeki ağı genişletme konusunda çalışma yapıyor.Samsung'un prototip telefonu görüntü olarak Galaxy S9 Plus'a benziyor. 5G Galaxy S10'un çalışmaları ise sürüyor. Samsung'un ilk 5G akıllı telefonunun Mart 2019'da piyasaya çıkması bekleniyor. Şirketin, Galaxy S10'un 5G desteği ile ayrı bir modelini çıkaracağı duyuruldu. - N