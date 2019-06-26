26.06.2019 14:32
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Guney Kore'de 5 katlı ilkokul alev alev yandı

Guney Kore

Güney Kore'nin başkenti Seul'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı.

Güney Kore 'nin başkenti Seul 'de 5 katlı bir ilkokul binasında çıkan yangında 2 öğretmen yaralandı.

Güney Kore'nin başkenti Seul'ün Eunpyeong-gu ilçesinde Eunmyeong İlkokulunda yangın çıktı. İtfaiyeden yapılan açıklamada, okulun girişinde bir arabada yangın çıktığı, alevlerin daha sonra 5 katlı okul binasına sıçradığı belirtildi. Okulda bulunan 116 öğrenci ve 9 öğretmen tahliye edildi. Beşinci katta bulunan 2 öğretmen de itfaiye tarafından tahliye edildi. Dumandan etkilenerek solunum zorluğu çeken öğretmenler hastaneye kaldırıldı.

Yangının nedenini saptamak için soruşturma başlatıldı. - SEUL

Kaynak: İHA
Güney Kore , Seul , 3. Sayfa

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